Игрок "Спартака" Бонгонда: не вижу вины Абаскаля в результатах команды

Вингер московского "Спартака" Тео Бонгонда признался, что не видит особой разницы между Владимиром Слишковичем, который исполняет обязанности главного тренера команды, и бывшим наставником клуба Гильермо Абаскалем.
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