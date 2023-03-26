Французов лишают ключевых завоеваний XX века

Текст: Валерия Вербинина Беспорядки, сотни раненых полицейских, сожженные машины, разбитые витрины, почти пятьсот задержаний по всей Франции.
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