Позитив для оптимистов

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Французов лишают ключевых завоеваний XX века

Французов лишают ключевых завоеваний XX века

  Текст: Валерия Вербинина Беспорядки, сотни раненых полицейских, сожженные машины, разбитые витрины, почти пятьсот задержаний по всей Франции.

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