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Каллас признала, что призыв передать Киеву ракеты для Patriot не дал результатов

Каллас признала, что призыв передать Киеву ракеты для Patriot не дал результатов

Призыв Европейского союза передать или продать Киеву ракеты для Patriot с истекающим сроком годности пока не дал конкретных результатов.

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