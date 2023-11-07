Московские электрички полностью готовы к зиме

О выполнении всего комплекса сезонных мероприятий по подготовке столичных пригородных электропоездов, в том числе инновационных «Иволг» и современных ЭП2ДМ и ЭП2Д, к холодному периоду информирует портал мэра и правительства мегаполиса.
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