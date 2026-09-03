Лавров: у России много планов с Индией и КНР, в том числе в ядерной энергетике

У России очень много планов с Индией и Китаем, включая ядерную энергетику. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках лектория общества «Знание» на полях Восточного экономического форума, передает РИА Новости.
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