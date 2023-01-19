Игорь Якимчик и прокурор края провели совместный прием предпринимателей

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорем Якимчиком, в рамках Всероссийского дня приема предпринимателей, в прокуратуре Краснодарского края был проведен личный прием бизнесменов, совместно с прокурором края Сергеем Табельским.
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