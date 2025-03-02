🇮🇹 Наш семейный обед 😍 Отметили день Рождения бабушки в таком чудесном месте. Кстати оно так и называется «Чудно» @chudno_bistro ресторанчик с итальянской кухней.
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🇮🇹 Наш семейный обед 😍 Отметили день Рождения бабушки в таком чудесном месте. Кстати оно так и называется «Чудно» @chudno_bistro ресторанчик с итальянской кухней.