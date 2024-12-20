Объемы интернет-торговли в Татарстане за год выросли почти на 50%

За первые девять месяцев 2024 года объем интернет-торговли в Татарстане превысил 122 млрд рублей. Эта сумма оказалась на 46% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК Татарстан со ссылкой на президента Ассоциации компаний интернет-торговли Артема Соколова.