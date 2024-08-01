СКА переподписал контракты с Грицюком и Сапего

Форвард и защитник остаются в клубе Петербургский СКА расторг соглашения с нападающим Арсением Грицюком и защитником Сергеем Сапего, после чего заключил с ними новые контракты – они рассчитаны на один и четыре года соответственно, рассказали в пресс-службе КХЛ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии