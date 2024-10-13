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На съёмках фильма "Василий Тёркин" в Ленобласти рухнул пол вагона

На съёмках фильма "Василий Тёркин" в Ленобласти рухнул пол вагона

На съемках фильма в Ленобласти "Василий Тёркин" произошло ЧП. У вагона, в котором находились люди провалился пол.

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