Транспортные полицейские в Свердловской области отговорили мужчину от совершения необдуманного поступка

В вечернее время наряд патрульно-постовой службы Линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил в составе старшего сержанта полиции Кирилла Шилова и сержанта полиции Оксаны Бацули, совершая обход привокзальной площади, заметил на карнизе второго этажа здания вокзала мужчину, который держался за водосточную трубу.
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