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Магазины Duty Free в Дубае начали принимать рубли

Магазины Duty Free в Дубае начали принимать рубли

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Магазины беспошлинной торговли Duty Free, расположенные в аэропорту Дубая, начали принимать для оплаты товаров российскую валюту, сообщили РЕН ТВ в пресс-службе компании Dubai Duty Free.

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