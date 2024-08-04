Магазины Duty Free в Дубае начали принимать рубли

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Магазины беспошлинной торговли Duty Free, расположенные в аэропорту Дубая, начали принимать для оплаты товаров российскую валюту, сообщили РЕН ТВ в пресс-службе компании Dubai Duty Free.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии