В АКЗС высказались о "кошмаре" с транспортом из барнаульского аэропорта

По мнению депутата Семенова, ситуация улучшится с вводом в работу нового терминала Председатель комитета по промышленности, предпринимательству и туризму АКЗС Владимир Семенов признал проблему с общественным транспортом из аэропорта Барнаула.
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