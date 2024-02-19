Венгрия не намерена блокировать 13-й пакет санкций ЕС против России

В МИД Венгрии заявили, что не будут препятствовать введению 13-го пакета санкций против России. По словам главы ведомства Петера Сийярто, из документа исключили положения, противоречащие интересам страны.
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