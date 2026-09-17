В Ленобласти с погоней задержали нетрезвого лихача без прав

Сотрудники Госавтоинспекции задержали нетрезвого водителя без прав. Во время погони полицейские применили оружие для остановки автомобиля.
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