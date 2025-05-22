Только 17% жителей России поддержали введение налога для "профессиональных бездельников"

Самые жаркие споры вызвала инициатива причислить к этой категории домохозяек.Менее пятой части опрошенных граждан России одобрили идею о введении фиксированного налога на доходы физических лиц и обязательного взноса в фонд медицинского страхования для граждан, которые не имеют официального трудоустройства и/или получают доход неофициально.
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