Только 17% жителей России поддержали введение налога для "профессиональных бездельников"

Самые жаркие споры вызвала инициатива причислить к этой категории домохозяек.Менее пятой части опрошенных граждан России одобрили идею о введении фиксированного налога на доходы физических лиц и обязательного взноса в фонд медицинского страхования для граждан, которые не имеют официального трудоустройства и/или получают доход неофициально.