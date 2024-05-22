Рубцовская воспитательница привлекла коллегу по детсаду к работе стриптизершей

Терпение родителей лопнуло после того, как на ночную подработку устроилась вторая сотрудница дошкольного учреждения Родители детей из рубцовского детсада, воспитательница которого устроилась стриптизершей, разделились во мнении.
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