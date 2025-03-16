Баня и гараж под налогообложение: что нужно знать дачникам о новом налоге Ирэн ОрлонскаяС недавнего времени владельцы дач столкнулись с новым налоговым обязательством — уплатой налога на имущество, который охватывает и такие постройки, как бани и гаражи.