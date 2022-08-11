Газета.ру

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ООН: разговоров о размещении миротворцев на Запорожской АЭС не ведется

ООН: разговоров о размещении миротворцев на Запорожской АЭС не ведется

Официальный представитель генсека Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик заявил, что разговоров о размещении миротворцев ООН на Запорожской АЭС не ведется, стороны сами в состоянии обеспечить периметр безопасности вокруг объекта.

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