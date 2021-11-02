«Будем стараться, чтобы окупались 50–60% российских фильмов»

Нужно вернуть людей в кинозалы на отечественные фильмы, считает Владимир Досталь. Почетный президент Гильдии продюсеров России сообщил, что сейчас в прокате окупается 7–10% российских картин, но он надеется довести этот показатель до 50–60%.
Нужно вернуть людей в кинозалы на отечественные фильмы, считает Владимир Досталь. Почетный президент Гильдии продюсеров России сообщил, что сейчас в прокате окупается 7–10% российских картин, но он надеется довести этот показатель до 50–60%.
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