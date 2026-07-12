Боец UFC Макгрегор выступил с первым заявлением после поражения из-за травмы

Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор на своей странице в социальных сетях сделал первое заявление после поражения от американца Макса Холлоуэя на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США) и полученной травме.
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