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Газета.ру

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Боец UFC Макгрегор выступил с первым заявлением после поражения из-за травмы

Боец UFC Макгрегор выступил с первым заявлением после поражения из-за травмы

Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор на своей странице в социальных сетях сделал первое заявление после поражения от американца Макса Холлоуэя на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США) и полученной травме.

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