Боец UFC Макгрегор выступил с первым заявлением после поражения из-за травмы

Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор на своей странице в социальных сетях сделал первое заявление после поражения от американца Макса Холлоуэя на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США) и полученной травме.