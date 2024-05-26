Первый трейлер и стильный постер продолжения аниме «Звездное дитя». Премьер...

Первый трейлер и стильный постер продолжения аниме «Звездное дитя». Премьера 3 июляВторой сезон аниме «Звездное дитя» («Oshi no Ko») обзавелся датой премьеры, дебютным трейлером под композицию «Fatale» («Роковой») от GEMN и постером с главными героями в сценических образах.