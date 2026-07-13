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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Пеллеты и еще раз пеллеты". Лукашенко попросил белорусов экономить газ

"Пеллеты и еще раз пеллеты". Лукашенко попросил белорусов экономить газ

По словам президента, в стране достаточно сырья и мощностей для производства пеллет, а газ следует рассматривать только как резерв Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости шире применять в отоплении местные виды топлива, в первую очередь — древесные пеллеты, а природный газ рассматривать исключительно как резервный источник энергии.

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Комментарии
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T
Tigra07
А ещё у них много коров, можно топить навозом.
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