"Пеллеты и еще раз пеллеты". Лукашенко попросил белорусов экономить газ

По словам президента, в стране достаточно сырья и мощностей для производства пеллет, а газ следует рассматривать только как резерв Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости шире применять в отоплении местные виды топлива, в первую очередь — древесные пеллеты, а природный газ рассматривать исключительно как резервный источник энергии.
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