Zatulin urged not to delude oneself about Azerbaijan

The first deputy chairman of the State Duma Committee on CIS Affairs, Russia's special representative for migration and citizenship Konstantin Zatulin urged "not to delude ourselves" about the normalization of relations between Russia and Azerbaijan.
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