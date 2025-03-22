Две передачи Овечкина обеспечили победу «Кэпиталз» над «Флоридой»

Российский хоккеист Александр Овечкин, который в настоящее время выступает нападающим и капитаном американского клуба «Вашингтон Кэпиталз», обеспечил победу своей команде в домашнем матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флориды Пантерз».
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