Две передачи Овечкина обеспечили победу «Кэпиталз» над «Флоридой»

Российский хоккеист Александр Овечкин, который в настоящее время выступает нападающим и капитаном американского клуба «Вашингтон Кэпиталз», обеспечил победу своей команде в домашнем матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флориды Пантерз».