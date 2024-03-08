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Вопреки всем сложностям: врачи провели уникальную операцию по спасению младенца

Вопреки всем сложностям: врачи провели уникальную операцию по спасению младенца

В ХМАО нейрохирурги установили младенцу катетер для оттока спинномозговой жидкости в мочевой пузырь. Из-за врожденных особенностей ребенка врачам пришлось искать нестандартный способ шунтирования, пишет URA.

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