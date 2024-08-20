Израиль больше не сможет закупать уголь в Колумбии Запрет на экспорт подписал президент Колумбии. Правительство страны рассчитывает, что таким образом поможет урегулировать конфликт в секторе Газа.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Израиль больше не сможет закупать уголь в Колумбии Запрет на экспорт подписал президент Колумбии. Правительство страны рассчитывает, что таким образом поможет урегулировать конфликт в секторе Газа.
Свежие комментарии