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Форвард сборной Панамы Диас не перейдет в ЦСКА зимой. Армейцы были готовы купить его за 2,25 млн евро

Форвард сборной Панамы Диас не перейдет в ЦСКА зимой. Армейцы были готовы купить его за 2,25 млн евро

Форвард сборной Панамы Исмаэль Диас не перейдет в ЦСКА. Ранее сообщалось, что ЦСКА сделал клубу «Универсидад Католика» Кито предложение по Диасу.

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