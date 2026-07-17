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TRENDYMEN

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Легендарный фокус со сгибанием ложки. В чем секрет и как повторить

Легендарный фокус со сгибанием ложки. В чем секрет и как повторить

Миллионы людей до сих пор верят, что ложку можно согнуть одной лишь силой мысли. На самом деле секрет знаменитого трюка основан не на телепатии, а на грамотном сочетании отвлечения внимания, правильного хвата и плавных движений.

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