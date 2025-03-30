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Бустер после стрима с девушкой Дурова: «Мне написал не реальный Павел. Думаю, он бы приехал меня молча побить»

Бустер после стрима с девушкой Дурова: «Мне написал не реальный Павел. Думаю, он бы приехал меня молча побить»

Между Бустером и Павлом Дуровым чуть не разгорелся скандал. В феврале звезда Сети провел стрим с девушкой создателя Telegram.

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