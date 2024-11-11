В Новгородской области турпоток вырос на 61 %: где останавливаются гости региона

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 ноября, ФедералПресс. По оперативным данным Росстата, объем турпотока в Новгородскую область за девять месяцев 2024 года составил 2 035 000 человек, что на 61 % выше аналогичного периода 2023 года, сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе правительства региона.