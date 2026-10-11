Зеленский пытается заручиться поддержкой Европы на фоне заявления Трампа Зеленский весьма нервно отреагировал на заявление Трампа, призвавшего его к отставке, и, судя по всему, в срочном порядке пытается заручиться поддержкой европейских лидеров.