Зеленский пытается заручиться поддержкой Европы на фоне заявления Трампа Зеленский весьма нервно отреагировал на заявление Трампа, призвавшего его к отставке, и, судя по всему, в срочном порядке пытается заручиться поддержкой европейских лидеров.
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