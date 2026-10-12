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Мы думали, что спасли обычную девушку от мародёров, но её секрет поставил под удар лагерь

Мы думали, что спасли обычную девушку от мародёров, но её секрет поставил под удар лагерь

Глава 1. Девушка у сгоревшего моста В Пустоши существовало правило, которое старики передавали молодым так же, как когда-то передавали рецепты хлеба и способы чинить обувь: никогда не спасай человека, если не знаешь, от кого он бежит.

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