Мы думали, что спасли обычную девушку от мародёров, но её секрет поставил под удар лагерь

Глава 1. Девушка у сгоревшего моста В Пустоши существовало правило, которое старики передавали молодым так же, как когда-то передавали рецепты хлеба и способы чинить обувь: никогда не спасай человека, если не знаешь, от кого он бежит.
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