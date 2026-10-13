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Ужасные методы пыток, изобретенные из благих побуждений

Ужасные методы пыток, изобретенные из благих побуждений

За всю историю люди придумали массу способов причинять друг другу страдания. Чаще всего пытки служили наказанием или помогали выбить нужные сведения.

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