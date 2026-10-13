Ужасные методы пыток, изобретенные из благих побуждений

За всю историю люди придумали массу способов причинять друг другу страдания. Чаще всего пытки служили наказанием или помогали выбить нужные сведения.
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