Ле Пен: Париж не может финансировать Киев и надо об этом сообщить Зеленскому © AP Photo / Christian Hartmann Марин Ле Пен.
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