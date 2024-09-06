НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

148 подписчиков

Соболенко четвертый раз вышла в финал «Большого шлема»

Соболенко четвертый раз вышла в финал «Большого шлема»

Вторая ракетка мира Арина Соболенко в полуфинале US Open обыграла Эмму Наварро – 6:3, 7:6(2). Соболенко четвертый раз вышла в финал турнира «Большого шлема» и второй год подряд сделала это на US Open.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх