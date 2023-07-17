Экс-советник главы Пентагона: В случае конфликта с США Россия заполнит Атлантику своими атомными подводными лодками
Если Россия вступит в прямой вооруженный конфликт с Соединенными Штатами, это может плохо закончиться для Вашингтона.
Комментарии
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Хотелось бы верить в их Восточную Мудрость !!!!!
Когда речь идет о их собственном существовании то Китаю ничего не остается как быть в паре с Россией. Иначе их так поимеют. что на сотню лет и вздохнуть не смогут, а потом привыкнут к рабскому положению.
Заполнят ДНО Атлантики.
И сборщики металлолома - не доберутся...😱😱😱
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