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Экс-советник главы Пентагона: В случае конфликта с США Россия заполнит Атлантику своими атомными подводными лодками

Экс-советник главы Пентагона: В случае конфликта с США Россия заполнит Атлантику своими атомными подводными лодками

Если Россия вступит в прямой вооруженный конфликт с Соединенными Штатами, это может плохо закончиться для Вашингтона.

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Комментарии
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Лора Лора
Хотелось бы верить в их Восточную Мудрость   !!!!!
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14 час.
Людмила Лиханова
Когда речь идет о их собственном существовании то Китаю ничего не остается как быть в паре с Россией. Иначе их так поимеют. что на сотню лет и вздохнуть не смогут,  а потом привыкнут к рабскому положению.
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11 час.
Gennady Sokolovsky
Заполнят ДНО Атлантики. И сборщики металлолома - не доберутся...😱😱😱
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3 час.

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