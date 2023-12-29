Аналитики привели пример, как надо уничтожать ПВО противника После начала Россией СВО на украинской территории одной из актуальных тем, изучаемых российскими экспертами, стала проблематика подавления системы ПВО Украины.
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