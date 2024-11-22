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"Беспредел прекратить!": студенты потребовали запретить диаспоры в вузах после выходки азербайджанцев в МФЮА

"Беспредел прекратить!": студенты потребовали запретить диаспоры в вузах после выходки азербайджанцев в МФЮА

Студенты-мигранты Московской финансово-юридической академии, завернувшись в азербайджанские флаги, устроили в стенах учебного заведения провокационное шествие.

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Комментарии
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МП
Михаил Пантюхин
Сдаётся мне, что либо российская власть становится (из-за отсутствия ответственности) мягкой и пушистый по отношению к этой ржавой опухоли ваххабитов с бородами и замоташками, которые кстати совершенно не относятся к &quot;требованиям&quot; Корана, что делают эта власть слабеет на глазах, да ещё в тот момент когда НАШИ ГЕРОИ СВО (кстати в рядах ВС РФ не только входят православные, но и правоверные, буддисты) ГИБНУТ ЗА НАШУ РОССИЮ,  а рядом в тылу какие-то ржавые этно опг покупают чиновников (не побоюсь сказать , что К. Затулин является ярким борцом с коренным и государствообразующим по Конституции РФ народом России,  есть и другие)не по одному, а сразу городскими администрации, отделам ОВД, которые намерено закрывают глаза на преступления этих ржавых из засразии и закавказья!!!! Совсем стыд, совесть и честь потеряли! А коли так, то эти ржавые аккупируют Россию и берут власть в свои клешни, ведь как говорится в русской пословице:&quot;Свято место пусто не бывает&quot;!!!! И всю эту аккупацию КОРЕННОЙ НАРОД РОССИИ видит ежедневно! Совсем о..уели, ржавые уже ТРЭЭЭБУЮТ БЛ... мат.капитал, льготы, бесплатное медобслуживание, детсады, Школы, где их звереныши также устанавливают &quot;свою власть&quot; - РОССИЯ, НАРОД ЭТО ЧТО В НАШЕМ ДОМЕ ТВОРИТСЯ?????? ВЛАСТЬ ВЫ ЧТО СДАЛИСЬ С ПОТРОХАМИ ЭТИМ ЗВЕРЯМ, А???? ПРО КОРЕННЫХ ПЕНСИОНЕРАХ ПОДУМАЙТЕ ЛУЧШЕ, некоторые из пенсионеров последний хрен без соли доедают, а цены в магазинах растут, намного выше, чем вещают ОФИЦИАЛЬНЫЕ СМИ!!! В РОССИИ СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ БАЗАР-КИШЛАК-БАРДАК!!!!!! ЭТИ РЖАВЫЕ НАМ РОССИЯНАМ НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ ДАВНЫМ ДАВНО, они паразиты в прямом и переносном смыслах,  да ещё и преступно-агрессивные, совершенно ненавидящие Россию и коренной народ, законы РФ не для них, а для коренных!!! Анклавы, диаспоры, решалы, грязь, болезни, преступления, звериный оскал, или власть это тоже не хочет видеть???? На этих ржавых обогощаются только алигархи, такие же ржавые умом и сущностью, а коренной народ гибнет,  терпит насилие, НАСТА3,14ЗДИЛА ЭТА &quot;ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА&quot;!!!!!
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14 час.
Константин Самарин
Под суд надо отдать и всё руководство академии, за попустительство в создании этнической мигрантской террористической группировки.
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13 час.
НК
Наталья Котельникова
Русский народ против зверей и их звериного оскала в сторону нашего народа. Эти твари в постоянном режиме провоцируют власть и народ, следуя методичке от бритов. Им поставлена задача, они её выполняют, наша власть ничего не делает против их действий. ПОЧЕМУ? Власть - либеросня продажная? А как иначе? Чего они ждут? Когда мастурбекам дадут команду вырезать русский народ,?
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9 час.

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