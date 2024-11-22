"Беспредел прекратить!": студенты потребовали запретить диаспоры в вузах после выходки азербайджанцев в МФЮА

МП

Михаил Пантюхин

Сдаётся мне, что либо российская власть становится (из-за отсутствия ответственности) мягкой и пушистый по отношению к этой ржавой опухоли ваххабитов с бородами и замоташками, которые кстати совершенно не относятся к "требованиям" Корана, что делают эта власть слабеет на глазах, да ещё в тот момент когда НАШИ ГЕРОИ СВО (кстати в рядах ВС РФ не только входят православные, но и правоверные, буддисты) ГИБНУТ ЗА НАШУ РОССИЮ, а рядом в тылу какие-то ржавые этно опг покупают чиновников (не побоюсь сказать , что К. Затулин является ярким борцом с коренным и государствообразующим по Конституции РФ народом России, есть и другие)не по одному, а сразу городскими администрации, отделам ОВД, которые намерено закрывают глаза на преступления этих ржавых из засразии и закавказья!!!! Совсем стыд, совесть и честь потеряли! А коли так, то эти ржавые аккупируют Россию и берут власть в свои клешни, ведь как говорится в русской пословице:"Свято место пусто не бывает"!!!! И всю эту аккупацию КОРЕННОЙ НАРОД РОССИИ видит ежедневно! Совсем о..уели, ржавые уже ТРЭЭЭБУЮТ БЛ... мат.капитал, льготы, бесплатное медобслуживание, детсады, Школы, где их звереныши также устанавливают "свою власть" - РОССИЯ, НАРОД ЭТО ЧТО В НАШЕМ ДОМЕ ТВОРИТСЯ?????? ВЛАСТЬ ВЫ ЧТО СДАЛИСЬ С ПОТРОХАМИ ЭТИМ ЗВЕРЯМ, А???? ПРО КОРЕННЫХ ПЕНСИОНЕРАХ ПОДУМАЙТЕ ЛУЧШЕ, некоторые из пенсионеров последний хрен без соли доедают, а цены в магазинах растут, намного выше, чем вещают ОФИЦИАЛЬНЫЕ СМИ!!! В РОССИИ СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ БАЗАР-КИШЛАК-БАРДАК!!!!!! ЭТИ РЖАВЫЕ НАМ РОССИЯНАМ НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ ДАВНЫМ ДАВНО, они паразиты в прямом и переносном смыслах, да ещё и преступно-агрессивные, совершенно ненавидящие Россию и коренной народ, законы РФ не для них, а для коренных!!! Анклавы, диаспоры, решалы, грязь, болезни, преступления, звериный оскал, или власть это тоже не хочет видеть???? На этих ржавых обогощаются только алигархи, такие же ржавые умом и сущностью, а коренной народ гибнет, терпит насилие, НАСТА3,14ЗДИЛА ЭТА "ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА"!!!!!