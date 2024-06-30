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Володин, парируя Быстрыкина, рассказал, что Госдума приняла несколько важных законов для пенсионеров

Володин, парируя Быстрыкина, рассказал, что Госдума приняла несколько важных законов для пенсионеров

После пассажа главного следователя страны, спикер Госдумы Вячеславы Володин написал в своём телеграмм-канале, что Быстрыкин далеко не прав, а депутаты Госдумы избираются народом и привёл в пример несколько важных законов, принятых в эти месяцы и направленных на социальную, экономическую поддержку пожилых людей, пенсионеров.

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Комментарии
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Elena Dmitrieva
А ещё госдура отклонила закон о запрете продажи оружия мигрантам, закон о запрете привоза семей мигрантов , о выдворении тех мигрантов, что не заняты на стройках, занимая все хлебные места. Не приняла закон о запрете диаспор на территории России. Пусть Володин объяснит причину непринятия этих законов! Они жизненно необходимы в нашей стране, стране, где русских убивают за то, что они русские. И зачем нам нужна такая безумная дума???
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4 час.
Юрий Николаев
Володину не Бастрыкина бы парировать, а в плотную заняться законами от беспределов мигрантов. Но он такого НИКОГДА не сделает. Потому как огня боится олигархов курирующих этих мигрантов. Если попробует вякнуть, как пробка вскочит из своего кресла. А Бастрыкину нужно быть сейчас КРАЙНЕ осторожным. Не исключены провокации, а то и покушение.
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4 час.
Роман
Бастрыкин не о пенсионерах говорил,а о затягивании принятия жестких законов о мигрантах,коррупции в этих вопросах!!!Не надо наводить тень на плетень!!!
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55 мин.

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