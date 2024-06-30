После пассажа главного следователя страны, спикер Госдумы Вячеславы Володин написал в своём телеграмм-канале, что Быстрыкин далеко не прав, а депутаты Госдумы избираются народом и привёл в пример несколько важных законов, принятых в эти месяцы и направленных на социальную, экономическую поддержку пожилых людей, пенсионеров.
Володин, парируя Быстрыкина, рассказал, что Госдума приняла несколько важных законов для пенсионеров
Комментарии
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Elena Dmitrieva
А ещё госдура отклонила закон о запрете продажи оружия мигрантам, закон о запрете привоза семей мигрантов , о выдворении тех мигрантов, что не заняты на стройках, занимая все хлебные места. Не приняла закон о запрете диаспор на территории России. Пусть Володин объяснит причину непринятия этих законов! Они жизненно необходимы в нашей стране, стране, где русских убивают за то, что они русские. И зачем нам нужна такая безумная дума???
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4 час.
Юрий Николаев
Володину не Бастрыкина бы парировать, а в плотную заняться законами от беспределов мигрантов. Но он такого НИКОГДА не сделает. Потому как огня боится олигархов курирующих этих мигрантов. Если попробует вякнуть, как пробка вскочит из своего кресла. А Бастрыкину нужно быть сейчас КРАЙНЕ осторожным. Не исключены провокации, а то и покушение.
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4 час.
Роман
Бастрыкин не о пенсионерах говорил,а о затягивании принятия жестких законов о мигрантах,коррупции в этих вопросах!!!Не надо наводить тень на плетень!!!
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55 мин.
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