Володин, парируя Быстрыкина, рассказал, что Госдума приняла несколько важных законов для пенсионеров

Elena Dmitrieva А ещё госдура отклонила закон о запрете продажи оружия мигрантам, закон о запрете привоза семей мигрантов , о выдворении тех мигрантов, что не заняты на стройках, занимая все хлебные места. Не приняла закон о запрете диаспор на территории России. Пусть Володин объяснит причину непринятия этих законов! Они жизненно необходимы в нашей стране, стране, где русских убивают за то, что они русские. И зачем нам нужна такая безумная дума???

Юрий Николаев Володину не Бастрыкина бы парировать, а в плотную заняться законами от беспределов мигрантов. Но он такого НИКОГДА не сделает. Потому как огня боится олигархов курирующих этих мигрантов. Если попробует вякнуть, как пробка вскочит из своего кресла. А Бастрыкину нужно быть сейчас КРАЙНЕ осторожным. Не исключены провокации, а то и покушение.