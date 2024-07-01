Бесплатный доступ к Wi-Fi планируют обеспечить к концу 2025 года во всех новосибирских офисах МФЦ

Губернатор Андрей Травников провёл оперативное совещание в правительстве региона. С докладом «Многофункциональные центры Новосибирской области: итоги программы развития, задачи и новые возможности» выступил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.
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