Bild: Киев готов прекратить огонь "на отдельных участках"

В ближайшие несколько недель Владимир Зеленский отправится в США. По информации Bild, украинский лидер намерен представить свою стратегию американскому президенту Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии