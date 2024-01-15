Председатель Палаты депутатов Доминиканской Республики посетит Китай

Пекин, 13 января /Синьхуа/ -- По приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ Чжао Лэцзи председатель Палаты депутатов Доминиканской Республики Альфредо Пачеко с 15 по 20 января будет находиться в Китае с визитом.