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Китай

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Председатель Палаты депутатов Доминиканской Республики посетит Китай

Пекин, 13 января /Синьхуа/ -- По приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ Чжао Лэцзи председатель Палаты депутатов Доминиканской Республики Альфредо Пачеко с 15 по 20 января будет находиться в Китае с визитом.

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