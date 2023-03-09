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«ПСЖ» попробует купить Бернарду Силву. Усиление атаки – приоритет Кампуша

Бернарду Силва может перейти из «Манчестер Сити» в «ПСЖ». Как передает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, советник парижан по спортивным вопросам Луиш Кампуш уже начал работать над потенциальными летними сделками, и укрепление атакующей линии входит в число приоритетных задач.

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