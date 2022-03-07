Украина и Россия готовятся к третьему раунду переговоров

После полутора недель войны ожидается, что представители России и Украины встретятся в понедельник для третьего раунда переговоров, при этом обе стороны ранее говорили, что он может состояться в понедельник, сообщает dpa, цитируемое Agerpres.
После полутора недель войны ожидается, что представители России и Украины встретятся в понедельник для третьего раунда переговоров, при этом обе стороны ранее говорили, что он может состояться в понедельник, сообщает dpa, цитируемое Agerpres.
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