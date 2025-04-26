Минниханов опубликовал видеопоздравление с днем рождения Тукая и Днем родного языка

Раис Татарстана Рустам Минниханов Фото: © «Татар-информ» Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале опубликовал видеопоздравление с Днем родного языка и днем рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая.
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