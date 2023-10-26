История России и не только богата на события, которые произошли 27 октября Ирина ЛысенкоВ истории России и многих других стран имеется множество значимых событий, произошедших в один и тот же день — 27 октября.
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