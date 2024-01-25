В консульствах Китая предупредили о приостановке выдачи виз россиянам

Консульства КНР в России приостановят выдачу виз для туристов из-за китайского Нового года. Так, с 10 по 17 февраля будут закрыты консульства в Санкт-Петербурге, Хабаровске, Екатеринбурге, Владивостоке и Иркутске.
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