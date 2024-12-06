Эколого-аналитические лаборатории АО «Транснефть - Прикамье» подтвердили область аккредитации

Три эколого-аналитические лаборатории (ЭАЛ) АО «Транснефть – Прикамье», функционирующие на нефтеперекачивающих станциях (НПС) «Ковали» Казанского районного нефтепроводного управления (РНУ), НПС-3 Альметьевского РНУ и базе производственного обслуживания Удмуртского РНУ, успешно прошли процедуру подтверждения компетентности.
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