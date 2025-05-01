NASA подтвердило работоспособность технологии PRIME-1 для добычи топлива на Луне

Миссия PRIME-1 (Polar Resources Ice Mining Experiment 1) от NASA, направленная на демонстрацию технологий для изучения лунных ресурсов в преддверии пилотируемых миссий Artemis, продемонстрировала успешную работу оборудования в самых суровых условиях, несмотря на сокращенный срок эксплуатации.